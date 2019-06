Governar un país a cop de tuit és possible: així ho fa el president d'El Salvador

Se le ordena al Ministro de Hacienda @Nelfuent, solicitar a la @AsambleaSV, la asignación de 5 millones de dólares del PGN, obtenidos del crecimiento en la recaudación fiscal, para dotar de uniformes nuevos a todos nuestros agentes de la @PNC_SV y miembros de la @FUERZARMADASV. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 8 de juny de 2019

Se le ordena a la Ministra de Educación @HananiaKarla, remover de sus cargos a los 15 Directores de Educación que cambiaron sus plazas antes de salir del Gobierno a “Asistentes”, utilizando el presupuesto de sus anteriores plazas, dejando nuestro país sin Directores de Educación. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 8 de juny de 2019

Se le ordena al Director de @CentrosPenales, @OsirisLunaMeza, remover de su cargo como Jefe de la Unidad de Producción Penitenciaria, al sobrino del Sub Director y yerno del ex Presidente, quien maneja a total discreción los fondos de lo que producen las granjas penitenciarias. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 8 de juny de 2019

Se le ordena al Director de @CentrosPenales, @OsirisLunaMeza, remover de su cargo como Sub Director General a Orlando Elías Molina Ríos, yerno del ex Presidente Sánchez Cerén, con un salario de $3,000 mensuales, más “bonos de seguridad”. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 8 de juny de 2019

DRACARYS — Nayib Bukele (@nayibbukele) 9 de juny de 2019

Se les ordena a todos ya no decirle payasos a los políticos corruptos. https://t.co/m4p57RH0Gc — Nayib Bukele (@nayibbukele) 10 de juny de 2019

Internet ens obre moltes portes, per saber què fan els nostres amics, què passa a l'altra banda del món, però també per donar ordres. Això ho sap molt bé Nayib Bukele, el president que governa El Salvador, literalment, a través de la xarxa.Bukele utilitza el perfil oficial a Twitter per, a partir de l'expressió se li ordena, fer que els seus ministres duguin a terme accions en nom del govern. No es tracta de decisions operatives, també fa efectives ordres per destituir o nomenar funcionaris públics. Amb 37 anys, governa des de l'1 de juny, i des de llavors ha procedit a fer canvis profunds a l'executiu, així com desvincular càrrecs que l'anterior govern havia col·locat, afins al seu color polític.El president, però, també utilitza el seu perfil per fer comentaris que demostren com la seva edat jove no l'allunya del dia a dia, i de l'actualitat, com en aquesta piulada amb referència explícita a Joc de Trons, o a la següent, on mostra bon sentit de l'humor.