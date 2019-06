Esteu a punt per la selectivitat? Milers d'estudiants catalans faran aquesta setmana les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) per entrar a la universitat i, si pot ser, a la carrera que volen. Després de mesos estudiant, s'acosta el dia i és l'hora de veure si estan preparats.Els exàmens de selectivitat són motiu de nervis i tensió per a la majoria dels estudiants. Per afrontar l’estrés que poden generar les avaluacions acadèmiques, us donem alguns consells.