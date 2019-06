Un visitant d'un museu obre una caixa forta tancada durant dècades

Stephen Mills va obrir la caixa forta del Vermilion Heritage Museum, a Canadà, que portava dècades tancada. Tal com explica la BBC , Mills estava de visita a la zona amb la família i van decidir anar a fer un tour al museu. Aquí els van explicar que una de les peces exposades era la caixa forta centenària.Va decidir provar sort amb la combinació 20-40-60. I la caixa es va obrir a la primera. Tot i això, el que hi havia dins la caixa va decepcionar-los. Era una factura d'un restaurant de finals dels anys 70.Cal destacar, que el museu havia contractat experts per esbrinar el codi sense èxit. També ho havien provat altres visitants, però no van tenir la mateixa sort que Mills.