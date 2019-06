VÍDEO La «conversa» viral entre un pare i el seu fill que enamora la xarxa

La "conversa" entre un pare i un fill de Tennessee, als Estats Units, s'ha fet viral a Facebook. Més de 40 milions de persones ja l'han vist. Al vídeo, de poc més d'un minut, es veu el pare conversant amb el seu fill, que encara no sap parlar.



Comenten una sèrie que estan veient a la televisió, i el nadó no sembla estar molt d'acord amb el seu pare. El nen encara no sap pronunciar paraules, però emet sons i fa gestos. Amb la complicitat del pare, el petit sembla discutir i aportar arguments, i l'escena sembla ben bé una conversa.



El podeu veure aquí: