Cinc consells fàcils per reduir el plàstic a la nostra vida

Fins a 12 milions de tones d'escombraries arriben al mar cada any Foto: Europa Press

1.200 vegades el pes de la Torre Eiffel. Aquesta és la colpidora dada que l’organització no governamental Greenpeace calcula que cada any arriba a mars i oceans en forma d’escombraries. Avui, Dia Mundial del Medi Ambient, des de l’ONU ha volgut incidir en la importància de reduir el plàstic.De fet, a les xarxes s’ha viralitzat el boicot impulsat per la plataforma Zero Waste , que proposa eliminar qualsevol consum de plàstic durant aquesta setmana. S’hi han sumat, entre d’altres, el còmic català Berto Romero o el director Juan Antonio Bayona.L'impacte del plàstic al nostre entorn és majúscul. Només cal escoltar el testimoni d'aquest activista indi Afroz Shah , que té com a missió recuperar un riu en un dels barris més pobres de Bombai. Per aconseguir-ho, ensenya al habitants a organitzar-se per recollir el plàstic i altres deixalles que malmet el seu estat. Deixar d'utilitzar el plàstic és una missió difícil però no impossible . Des deproposem cinc consells per minimitzar-ne l’ús en el nostre dia a dia:Tot i que a Catalunya des del març del 2017 és obligatori pagar per les bosses de plàstic, el seu ús continua sent molt elevat. Portar bosses de roba o un carro de la compra minimitza de forma notable els residus i, al cap de l’any, també arribarà a suposar un estalvi per les butxaques dels consumidors.A la feina, a l’escola o en alguna excursió… No només és preferible en l’àmbit mediambiental dur una ampolla ecològica o de vidre, sinó que l’ús continuat de les ampolles de plàstic pot danyar-les i acabar convertint-se en un niu de bacteris.Als grans supermercats acostuma a ser una tònica trobar aliments vegetals embolcallats amb tota mena de plàstics. Evitar comprar fruita embolcallada i consumir a les fruiteries locals ajudarà a disminuir el malbaratament i, a més a més, fomentarà el comerç de proximitat.L’alternativa a comprar productes d’higiene personal líquids embotellats amb plàstic és l’ús de sabons sòlids. Aquests estan cada vegada més de moda i el mercat compta amb una infinitud d’opcions disponibles. És també una opció ideal per viatjar en avió, ja que, al no portar líquids, es pot evitar facturar la maleta.És innegable que viure sense plàstic constitueix, avui en dia, un repte molt difícil d’aconseguir. Per aquest motiu, tots aquells plàstics que no s’hagin pogut eliminar dels hàbits diaris, val la pena reutilitza-los i reciclar-los. Donar una nova vida al plàstic és possible.