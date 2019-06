La reacció viral d'una estudiant després que li diguin com ha de vestir per anar a la graduació

ayer me gradué y mi tutora nos dijo que los chicos podían venir en bambas pero las chicas tenían que llevar zapatos



yo: pic.twitter.com/cCkPrcTDwJ — Abi🌙 (@abiluna00) 1 de junio de 2019

Moltes escoles i instituts continuen imposant un "codi de vestimenta" per assistir a la graduació. Un reglament que en molts casos afecta en major mesura a les noies, que es veuen sotmeses a normes antiquades i fins i tot masclistes. Un cas que reflecteix aquesta problemàtica és el de l'Abigaíl Luna, una estudiant de Barcelona que s'ha convertit en tendència a les xarxes socials.El motiu? El seu acte de rebel·lia després que una professora els digués que les noies havien d'anar amb sabates a l'acte de graduació. Una norma que, en canvi, no era obligatòria pels nois. L'estudiant va decidir no fer cas a les regles i es va presentar a la graduació amb vambes, com es pot veure a la imatge que ha compartit. La fotografia ja s'ha fet viral i ha inspirat altres persones a seguir el seu exemple.