VÍDEO El tendre gest d'un peresós que agraeix a un home haver-lo ajudat a tornar al bosc

Els fets han tingut lloc a Rio de Janeiro, enmig d'una carretera. Una família ha topat amb un peresós a l'asfalt, lluny dels arbres, que lentament volia arribar-hi per una carretera transitada. Davant d'això, un home ha aturat el seu cotxe i ha agafat l'animal per dur-lo en braços fins al bosc, on l'ha deixat agafat a un arbre. I el peresós, amb la seva parsimònia que el caracteritza, ha dirigit el cap cap al seu salvador i li ha dedicat un somriure i li ha fet un gest amb la mà que ha enamorat les xarxes.