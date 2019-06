VÍDEO La sonada emprenyada d'un tennista, obligat a abandonar la sala de premsa per l'arribada de Serena

És habitual les compareixences de premsa després dels partits, ja sigui dels protagonistes o entrenadors. En el cas del tennis, els jugadors ho fan després del matx i amb un temps que fixa l'organització. El que no és habitual és que aquesta et faci fora perquè ha de passar algú altre per sotmetre's a les preguntes dels periodistes.Això mateix ha passat en la jornada d'aquest dissabte a Roland Garros. Dominic Thiem, després de segellar el seu passi a vuitens de final, ha comparegut davant els mitjans de comunicació i de sobte, des de l'organització, li han demanat que abandonés la sala i anar a una altra ubicació, perquè Serena Williams, que acabava de perdre el seu partit i quedava fora del torneig, tenia pressa per abandonar les instal·lacions i havia de passar obligatòriament per sala de premsa."És una broma?" i "Què dimonis!", han estat algunes de les queixes del tennista, que finalment s'ha aixecat i ha dit "també me'n vaig. Puc fer el que el doni la gana. Ja no sóc un júnior".