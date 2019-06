El divertit missatge d'un hospital per evitar que els homes orinin fora de la tassa del vàter

En el baño de un hospital. pic.twitter.com/phUcm5rxG5 — Romualdo Maestre (@romualdomaestre) 25 de maig de 2019

És una realitat que els homes orinen, en alguns casos, fora de la tassa de vàter i l'embruten. Amb la qual cosa, provoca males olors i brutícia. Hi ha països, com Suècia, que es va plantejar l'obligatorietat que ho fessin asseguts. Un hospital ha emprat un mecanisme més enginyós, apel·lar a un problema relacionat amb la salut.El periodista de l'ABC, Romualdo Maestre, ha compartit el missatge que s'ha trobat en lavabo, en el qual s'enumera sis possibles casos de no encertar dins el recipient i la derivació conseqüent a les consultes d'Urologia, l'Endocrí o Psicologia.Missatges com ara "Si no veus on ho fas" t'has de dirigir a la consulta d'Oftalmologia, amb el número en qüestió. Un "Si et tremola la mà" et facilita el contacte de Neurologia.