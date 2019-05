VÍDEO Espectacular ovació a Marc Gasol a les Finals de l'NBA

El pivot català Marc Gasol ha estat ovacionat aquesta matinada en el primer partit de les Finals de l'NBA. El veterà jugador de la lliga americana milita als Toronto Raptors, equip canadenc que per primer cop a la seva història ha aconseguit arribar a unes finals de la lliga de bàsquet. En un dels últims moments del partit, el de Sant Boi és expulsat per acumulació de faltes i el seu propi públic l'ovaciona amb grans aplaudiments.Els Raptors van aconseguir la victòria -la seva primera, també, en la història de la franquícia- gràcìes en part a l'actuació de Marc Gasol. El rival, els Golden State Warriors, són els actuals campions de l'NBA i ja han jugat cinc finals consecutives.Aquest és el resum de les jugades de Marc Gasol que han contribuït a la victòria davant els Warriors, amb 20 punts i set rebots, sent una dura parella de ball de Draymond Green.