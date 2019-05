Detecten dues cremes solars infantils que no protegeixen com prometen

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha demanat que es deixin de comercialitzar i utilitzar les cremes solars infantils Isdin Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ i Babaria Infantil Spray Protector SPF 50+ perquè la protecció promesa no es correspon amb la realitat.



Segons ha informat EFE i han recollit diversos mitjans, en el primer dels casos la crema anuncia una protecció alta (de 50+) però a la pràctica n'ofereix una de baixa (de 15); el mateix passa amb la segona: n'anuncia una de 50+ però n'ofereix una de 30.



Després d'analitzar 17 cremes solars del mateix estil -factor de protecció molt alt i de format polvoritzador- l'OCU ha comprovat que en tots els casos la protecció anunciada és la real, excepte en les dues cremes denunciades. És per això que ha demanat a les marques que les retirin del marcat i als usuaris que no les utilitzin, perquè corren el risc d'aplicar una crema de protecció inferior a l'esperada.



Així mateix, l'organització ha situat la crema Garnier Delial Sensitive Advanced Bruma Antiarena com la millor del mercat, mentre que la Cien Sun Spray Solar Infantil, que es pot trobar al Lidl, ha estat la que té una millor relació qualitat-preu.