Una pizzeria catalana, entre les millors d'Europa

Top 50 Pizza Europa



1. 50 Kalò, Londres

2. Bijou, París

3. Bæst, Copenhaguen

4. Ober Mamma, París

5. Pizzería Luca, Copenhaguen

6. Kytaly, Ginebra

7. Lilia Napoli, Falkenberg

8. Addommè, Londres

9. L’Antica Pizzería da Michele, Londres

10. Gazzo, Berlín

11. Mother, Copenhaguen

12. L’Antica Pizzeria, Londres

13. Nnea Pizza, Amsterdam

14. Paesano Pizza, Glasgow

15. Pizzeria Montana, Frankfurt

16. Made of dough, Londres

17. Putte’s Bar and pizza, Hèlsinki

18. Louie, Louie, París

19. Manhattan Terrazza, París

20. Rudy’s Neapolitan Pizza – ancoats, Manchester

21. Grosso Napoletano Santa Engracia, Madrid

22. Pizza Nuova, Praga

23. Eataly Moscow, Moscou

24. La Pizza è bella, Brussel·les

25. La stella del sud, Lambach

26. Malafemmena Restaurant, Berlín

27. Forno d’oro, Lisboa

28. Oven Mozzarella Bar, Madrid

29. Hai cenato, Londres

30. Positano, Kíev

31. Bov, Göteborg

32. Double Zero Neapolitan Pizza, Manchester

33. Pizzeria Tripletta, París

34. Pizzeria Popolare, París

35. Manifesto Restaurant, Berlín

36. La piola pizza, Brussel·les

37. Standard Serious Pizza, Berlín

38. 60 seconds pizza napoletana, Mònaco

39. La Balmesina, Barcelona

40. Vinoteket, Oslo

41. La bella Napoli, Atenes

42. Ave Pizza, Varsòvia

43. Sodo Pizza Hoxton, Londres

44. Santoré, Londres

45. Pepper Pizza and Cocktail, Tirana

46. Basilicò, Bratislava

47. Kaja pizza Cook, Tallin

48. Luciano, Moscou

49. Guillaume Grasso la vera pizza napoletana, París

50. Animaletto pizza bar, Bucarest

El 50 Top Pizza Europa és la llista que, a través d'avaluacions d'inspectors anònims, busca les cinquanta millors pizzeries del continent -exceptuant Itàlia, la mare de la pizza, perquè ja té el seu propi rànquing-.És en aquest llistat on una pizzeria catalana, de fet de Barcelona, ha aconseguit entrar-hi. Es tracta de la pizzeria La Balmesina , al carrer Balmes, que fa dos anys que està en marxa i ha obtingut la 39a posició dins del Top 50. És l'única pizzeria catalana que hi apareix.Aquest és el rànquing complet.