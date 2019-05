VÍDEO Així va ser la reacció dels actors de «Joc de Trons» quan van llegir el final de la sèrie

Impagable la reacció dels actors llegint el guió de l'últim episodi de Game of Thrones quan arriben a L'ESCENA. (no el mireu si no voleu spoilers) Em sorprèn que diuen que és el final de Game of Thrones. Havia d'acabar amb aquella escena i van canviar de parer? pic.twitter.com/a5Q8xL35hX

An unprecedented look at the final season.



The Last Watch, the two-hour #GameofThrones documentary, premieres this Sunday at 9PM on @HBO. pic.twitter.com/zYuxXXriW8