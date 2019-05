La xarxa esclata de riure per les sessions de fotografies dels candidats en la jornada de reflexió

Li treieu la Moto GP i l’home es perd. pic.twitter.com/tU5R9CQrCJ — Kopecky (@koopecky) 25 de mayo de 2019

TO BE CONTINUED pic.twitter.com/pJ3Ub4rJvp — Francesc Xavier Manuel (@franzsteam) 25 de mayo de 2019

📸Nos mojamos por campaña con la foto de la @LaVanguardia. 💦 Me lo he pasado genial, con ganas de ver la foto definitiva de Pedro Madueño! #BouBCN2019 #BcnLibre pic.twitter.com/ev5EvwbiOy — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) 25 de mayo de 2019

Com va sent habitual, durant la jornada de reflexió els alcaldables són els autèntics models dels mitjans de comunicació que utlitzaran la seva imatge per obrir molts diaris l'endemà, el dia de les eleccions. Aquest dissabte no ha estat diferent i els candidats a l'alcaldia de Barcelona s'han mullat i han passejat en bici.Aquestes accions dels candidats, com era previsible, ha fet esclatar de riure la xarxa per les sessions de fotografies. Aquestes en són algunes reaccions:El candidat del PP, Josep Bou, ha penjat un vídeo "mullant-se" per la campanya i això és el que ha rebut dels usuaris de la xarxa: