VÍDEO Així es tallen els cabells els astronautes a l'Estació Espacial Internacional

Ja fa més de 20 anys que l'Estació Espacial Internacional (EEI) orbita a més de 400 km de la superfície de la Terra. Pesa més de 400 tones i fa més de 100 metres de llarg. En total: 1.000 metres cúbics habitables, amb dos lavabos i un gimnàs, a més de la mítica finestra 360º des d'on els astronautes fan les fotos espectaculars.Però més enllà d'aquesta informació, un usuari ha difós a través de les xarxes socials un vídeo que recull unes accions quotidianes que de ben segur et preguntaràs com s'ho fan per dur-les a terme.Vols saber com s'ho fan per menjar, per fer exercici i per tallar-se els cabells? Aquest vídeo t'ho demostra.