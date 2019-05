​VÍDEO El Professor ha tornat i ho fa amb una amenaça

El Professor ha tornat i ho fa amb una dura amenaça. El personatge interpretat per Álvaro Morte protagonitza el nou teaser tràiler de la tercera temporada de La Casa de Papel, que es veurà a Netflix a partir del 19 de juliol. "La policia ha agafat a un dels nostres", revela el líder de la banda que, davant d'aquesta situació, "la resistència torna". Això sí, "aquesta vegada" serà en gran.En només mig minut, el Professor explica el motiu del grup per tornar, amb la icònica careta de Dalí a les mans. "Tots els que entenguin aquesta màscara com un símbol de resistència, també entendran el motiu de la nostra tornada", comença narrant. El detingut està en un lloc "desconegut". "No teníem intenció de tornar, però davant d'aquesta situació, ens veiem obligats a reaccionar", conclou.Ara, està clar, toca endevinar quin dels membres de la banda ha estat detingut per la policia. "Denver? Tokio? Potser han caigut Río o Nairobi? La resposta, el 19 de juliol.