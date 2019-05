Aquests són els dos famosos preferits pels catalans per anar a fer una cervesa

Cerveceros de España

Gerard Piqué i Sílvia Abril són els dos famosos escollits pels catalans com els companys de barra ideals per passar una estona tot fent una cervesa. Aquest ha estat el resultat de l'enquesta anual que fa l'entitat Cervesers d'Espanya Amb qui te n'aniries a fer una canya?, duta a terme per Madison Market Research. Els catalans han escollit entre esportistes, cantants i actors de cinema i televisió. El llistat de personatges preferits pels catalans seguia amb Andreu Buenafuente i Andrés Iniesta, i en el cas de les dones, amb Anna Simón i Mireia Belmonte.L'enquesta s'ha realitzat a escala nacional, a persones entre 18 i 65 anys i del 15 al 29 d'abril. En total, 2.145 persones van respondre les preguntes i van marcar les seves preferències. Aquests són els resultats.