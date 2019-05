Els veïns de Valdoviño, municipi del Ferrol (Galícia), han brillat a les xarxes per la seva creativitat a l'hora de trollejar un cartell de propaganda electoral del PP. Un usuari ha captat la broma i l'ha difós a Twitter: es tracta del cartell on s'hi veu el candidat dels populars, Jorge Bouzamayor, i al costat, molt astutament, hi han enganxat amb cinta adhesiva la cara de Ralph Wiggum, personatge dels emblemàtics Simpson.