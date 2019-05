El detall (molt curiós) que ningú havia vist fins ara del vídeo de Miki amb la banderola d'Espanya

POR QUÉ NO SE HABLA DE QUE LA CHICA DE MORADO DE AL LADO DE MIKI ESTÁ CALVA HASTA QUE SE SIENTA https://t.co/i73HRJJxRV — Adri (@AdriHurtad0) May 19, 2019

El pas del català Miki per Eurovisió no es pot definir, precisament, com a reeixit. El televot el va salvar de quedar últim , malgrat una molt bona actuació que va animar tot el públic a moure l'esquelet al ritme de La Venda.Més enllà del seu paper sobre l'escenari, hi va haver un vídeo, a l'anomenada Greenroom, que es va viralitzar a les xarxes socials en què hi apareixia l'artista terrassenc fent moure una banderola d'Espanya amb tant d'ímpetu i actitud que la tela es desenganxava del pal i sortia volant. Ara, dies després, un usuari de Twitter ha detectat un detall que ens havia passat desapercebut fins ara.Una de les ballarines que va actuar amb Miki, vestida de color morat, asseguda a la seva dreta, sembla que sigui calba, fins que en un moment donat del vídeo, quan ja està gairebé asseguda, li apareix de sobte el cabell. La publicació de l'usuari @Adrihurtad0, que podeu veure a continuació, supera els 20.000 repiulades i les 50.000 comparticions.