Adéu a Joc de Trons. Adéu a vuit temporades rodejats dels personatges de Ponent, en batalles pel poder, les disputes familiars entre les cases i una trama carregada de política, girs, sang i llàgrimes. HBO ha finiquitat una sèrie que entra a l'Olimp de les millors produccions de tota la història, independentment del final -hagi agradat més o menys als milions de seguidors-.Ara, però, la gran pregunta: què fem després de Joc de Trons? Com podem omplir el buit? Des deus proposem una desena de sèries alternatives a aquest desamor amb les històries dels Set Regnes. La tria està basada en alguns dels ingredients que han vestit i fet famosa la sèrie d'HBO, tant per la seva temàtica medieval, per la seva cruesa, la trama carregada de girs inesperats o per les disputes familiars.