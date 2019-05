VÍDEO Surt a la llum el tràiler de la possible última pel·lícula de Woody Allen

Woody Allen busca estrenar la seva nova pel·lícula i ha publicat el primer tràiler d'aquesta comèdia protagonitzada per Timothee Chamelet, Elle Fanning, Selena Gómez i Jude Law. El director de 83 anys pot veure com aquesta sigui la seva última obra que surt a les grans pantalles de cinema arran de les denúncies d'agressions, assetjament i abús sexual. Amazon, encarregada de produir A Rainy Day in New York, va mostrar el seu contundent rebuig a seguir donant suport a Allen després de fer-se públiques totes aquestes denúncies.Ara per ara, el director de cinema tampoc veu com cap editorial li vol comprar la publicació de les seves memòries, després de més de 40 anys de carrera cinematogràfica. Un conjunt d'actrius que van treballar sota les seves ordres va mostrar el suport a les dones denunciants i als fills de Woody Allen, alguns d'ells encarregats de fer públiques aquestes denúncies. Tot i això, la data "prevista" perquè arribi a les nostres pantalles és a l'octubre d'aquest any.