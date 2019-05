L'últim efecte òptic que embogeix la xarxa: i vosaltres, què hi veieu?

Esa mancha gigante no es pasto, son 5500 ovejas! pic.twitter.com/pjTCW3rsIi — ⫷BIZARRO⫸ (@SuperbainK) May 17, 2019

Els efectes òptics acostumen a entusiasmar la xarxa. En aquests últims dies ha començat a circular un conjunt d'imatges on es veu una taca gegant que no és ben bé el que sembla. Ho podeu veure aquí? Sou capaços de veure què hi ha?