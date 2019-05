L'obra més cara d'un artista viu s'ha venut per 81 milions i és... un conillet

L'artista nord-americà Jeff Koons. Foto: Wikipedia

La casa de subhastes londinenca Christie's ha venut aquest dimecres a Nova York, per més de 91 milions de dòlars (81 milions d'euros) l'escultura Rabbit (Conill), de Jeff Koons, el que que suposa un nou rècord mundial en una subhasta per una obra d'un artista viu.La peça de Koons ha superat el Retrat d'un artista (Piscina amb dues figures), pintat el 1972 per David Hockney, que el passat mes de novembre va arribar a un preu rècord aleshores per a un artista viu amb uns 90 milions de dòlars (79 milions d'euros).Rabbit, realitzada en acer inoxidable el 1986, i amb una mida de 1,04 metres, ha estat una de les 11 obres de la col·lecció d'art del segle XX de la família Newhouse que s'han subhastat a Nova York. El conjunt de la subhasta ha aconseguit més de 215 milions de dòlars.Koons (Nova York, 1955) és un dels artistes més cotitzats del panorama internacional, i es caracteritza per un recurs intensiu a l'estètica kitsch. L'artista també ha estat criticat pel fet que no sempre du a terme personalment tota la feina de confeccionar les seves obres, que sovint són rematades pels seus ajudants. Koons ha rebatut que ells és responsable de tot el procés fins a l'últim detall, i que treballa d'una forma similar a com han treballat els tallers artístics "durant segles"Una altra de les obres destacades d'aquesta subhasta ha estat Buffalo II, de Robert Rauschenberg, venuda per més de 88 milions de dòlars (78,5 milions d'euros). Aquesta obra es va exhibir a la Biennal de Venècia el 1964 com a part d'una exposició col·lectiva en què Rauschenberg va esdevenir el primer nord-americà a guanyar el cobejat Gran Premi en Pintura de la mostra veneciana.