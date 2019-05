Txarango carrega contra Manuel Valls per utilitzar cançons seves sense permís

És lamentable el nombre de partits que en època de campanya utilitzen les nostres cançons sense permís. No teniu vergonya @manuelvalls i companyia. Aprofitem per desitjar-vos el més meravellós fracàs.



Amunt la Barcelona antiracista https://t.co/HoTjfLAIRj — Txarango (@txarango) 16 de maig de 2019

La candidatura de Manuel Valls ha celebrat aquest dijous un míting festiu al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron. La plataforma que lidera l'exprimer ministre ha aplegat prop d'un miler de persones per escoltar els missatges del candidat just en l'equador de la campanya de les municipals. Valls ha atacat durament la gestió d'Ada Colau. Ha proclamat que els barcelonins han d'escollir entre dues alternatives: un "camí de deteriorament, de degradació de la seguretat, de pèrdua d'oportunitats, de decadència" o "el canvi que la ciutat necessita, per tornar a ser ben gestionada i il·lusionada". Però ha estat encara més dur amb Ernest Maragall A tot això, en el transcurs de l'acte, a través dels altaveus ha ressonat una cançó de Txarango. La periodista Marina Fernàndez ha compartit el vídeo a les xarxes socials, i la banda ha reaccionat. Des del seu perfil oficial, han denunciat la situació "lamentable" que partits polítics utilitzin els seus temes sense permís". "No teniu vergonya, Manuel Valls i companyia", han afegit.En la mateixa publicació, el grup carrega durament contra l'exprimer ministre francès i sentencia: "Aprofitem per desitjar-vos el més meravellós fracàs. Amunt la Barcelona antiracista".En el míting, Valls ha afirmat que "Ernest Maragall no pot ser alcalde de Barcelona". Ha demanat al candidat d'ERC un "cara a cara" per confrontar propostes i l'ha titllat de ser una "expressió paradigmàtica del convers", sense "experiència reconeguda de gestió" i ha considerat "inacceptables" moltes coses que ha dit. Ha recordat que, com a president d'edat del Parlament, Maragall va dir que "el país serà sempre nostre", el que situa Maragall, segons ell, "a mig camí entre les proclames dels CDR i la tan coneguda frase de Manuel Fraga". S'ha referit així a les paraules de qui va ser ministre de Franco: "El carrer és meu".En una intervenció molt dura, Manuel Valls ha clamat que "el nacionalisme és guerra i divisió". Ha afirmat que no vol que "Barcelona es governi des de Waterloo", afegint amb ironia que per un francès recordar Waterloo -la derrota militar de Napoleó- sempre és difícil. Ha proclamat que ells "sí estimen Barcelona" mentre que els seus rivals tenen un "amor condicionat" per la ciutat perquè la volen "petita i aïllada".L'alcaldable s'ha referit de nou a les eleccions a la Cambra de Comerç, repetint el que ha anat dient des del triomf de la candidatura independentista a l'entitat cameral. Valls ha afirmat que "el que pot passar a Barcelona si cau en mans dels independentistes es veu en el que ha passat a la Cambra", titllant el triomf de l'ANC d'"assalt". Ha esmentat un exemple: la victòria entre les empreses del transport d'una "empreseta" de Santa Eugènia de Berga de cinc treballadors sobre la Seat. Valls ha clamat: "Ja tenim fora de la Cambra la Seat i Planeta. Un gran èxit després de la fugida de més de 4.000 empreses"."Valls, presentat per Fernando Carrera, ha pujat a l'escenari en l'inici de l'acte acompanyat d'Inés Arrimadas, María Luz Guilarte, número dos i membre de Ciutadans, l'exministre socialista celestino Corbacho i Eva Parera, a qui el candidat ha definit com l'exponent del "catalanisme que està amb nosaltres". Ha tornat a sentenciar que aquestes són "les eleccions més importants de la història des de les primeres municipals, les del 1979".