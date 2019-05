La solució (definitiva?) pels que tenen amics amb fills i estan farts de veure fotos d'aquests tot el dia a la xarxa

Arriba una edat en què molta gent no para de veure nadons a les xarxes socials. Ja siguin els fills d’amics o amigues, anuncis de robeta i/o testos d’embaràs, etc. El que no es té en compte, sembla, és que hi ha gent que no vol tenir fills i tampoc té ganes de veure els fills dels altres constantment a les xarxes socials.És per això que la marca de preservatius Skyn ha creat un nou “mètode anticonceptiu” (que quedi clar que és una forma de parlar però que realment no és un anticonceptiu). L’invent en qüestió es diu baby blocker, i és un plugin de Google Chrome que detecta les fotos en les que apareixen nadons i les substitueix per altres temes que "interessin més" a l’usuari/a.I com detecta les fotos de nadons el baby blocker? Quan pengem una imatge a Facebook o Instagram, la xarxa social detecta la composició i genera descripcions simples com "tres persones", "somriures", "un nadó". El "baby blocker" creat per Skyn analitza aquestes descripcions per poder determinar si a la foto hi ha un nadó realment. Si és això, el plugin altera la composició i substitueix la imatge del nadó per una altra.L’empresa de condons Skyn creu que això servirà perquè les persones se sentin "més còmodes" mantenint relacions sexuals amb protecció i de forma segura sense haver de pensar en les possibles conseqüències.