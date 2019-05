«Si tingués al davant el meu pare, Joan Carles de Borbó, l'abraçaria i li diria que ja era hora»

"Ell [Joan Carles] em protegeix des de l'ombra; ho ha fet sempre, i fins avui

Albert Solà s'ha fet vuit proves d'ADN i afirma compartir el 99,9% d'aquest amb Joan Carles I Foto: Adrià Costa

"Que jo estic controlat és una veritat, sense cap dubte perquè m'ho ha confirmat el CNI"

Albert Solà ha escrit la seva autobiografia on explica que és el fill il·legítim de Joan Carles de Borbó. Foto: Adrià Costa

De proves d'ADN se n'ha fet vuit, i assegura que té una coincidència amb el de Joan Carles del 99%

Albert Solà: " Sempre he dit que no vull ser rei". Foto: Adrià Costa

Albert Solà afirma que si fos rei, el primer que faria seria arreglar "el tema català", i remarca que ell no és independentista

Albert Solà Jiménez (Barcelona, 1956) és també Albert Bach Ramon i assegura ser el fill primogènit (i il·legítim) del rei emèrit Joan Carles de Borbó. La raó de tenir dos noms -i nombrosos problemes cada vegada que ha de renovar-se el DNI- l'explica al seu llibre El monarca de la Bisbal (Penguin Random House), publicat el passat mes d'abril. Segons Solà, la seva insòlita situació legal pel que fa al registre té a veure amb interessos per part de les famílies de sang, no de l'adoptiva.Arriba a la cafeteria vestit amb americana. Viu a La Bisbal de l'Empordà però ha baixat a Barcelona per conversar amb diversos mitjans sobre el seu llibre, que és tota una declaració d'intencions. Amb aquesta autobiografia, Solà posa damunt la taula el resultat de més de nou anys d'investigacions que l'han portat a afirmar que sí, que és el fill il·legítim de Joan Carles de Borbó. S'hi assembla, és cert: el nas és molt monàrquic i té els ulls blaus, però no és gens alt -potser ho va heretar de la família materna...- "Puc fumar?", pregunta abans de començar l'entrevista, mentre remena el seu tallat.És la primera vegada queentrevista algú de la família reial, encara que sigui un bastard. Té la sang blava? "No, mira, justament l'altre dia em vaig tallar i puc afirmar que no, la tinc vermella". Potser també va heretar la sang de la família materna... "Saps una cosa? Alguns mitjans no m'han volgut entrevistar, i no és que no vulguin, sinó que no els deixen", explica. "El primer estat que es va fixar en el meu cas van ser els Països Baixos, l'any 2007, a través d'una amistat que tenia a La Bisbal, que va creure en mi i van venir-me a veure a casa i a fer un documental durant vuit dies".Ha rebut amenaces després de publicar el llibre? "Mai", afirma, "i no les rebré mai". "Ell [Joan Carles] em protegeix des de l'ombra; al llibre ja ho poso, ho ha fet sempre, i fins avui. La mà de la Corona l'he notat sempre al meu costat", diu, i pica amb els nusos dels dits a la taula, per fer-ho constar. Quins interessos poden amagar-se al darrera? Per què Joan Carles de Borbó hauria de voler "protegir" un fill il·legítim, amb el qual no hi ha parlat mai?"Mira, jo aquí tinc dues teories possibles: una té a veure amb el tipus de mare que tinc, encara que no hi tingui contacte, que era d'una família molt poderosa econòmicament. Jo no vaig ser un nen buscat però sí desitjat, i els avis materns van procurar que fos adoptat ràpidament per una bona família i que no em faltés de res. L'altra opció podria ser que Franco hi jugués un paper important, i és que jo era home, i depenent de com evolucionés tot, podria interessar tenir-me localitzat"."Jo sempre he dit que he estat un as a la màniga", afirma, i esbossa un somriure. "I mira, no ho sé del tot segur, però m'atreviria a dir que la meva mare va ser el primer amor del rei. Si no, no s'entén que encara em protegeixin fins el dia d'avui". I és que, segons el que afirma Solà, Joan Carles de Borbó hauria estat pare per primera vegada amb 18 anys. "El poder que té ma mare i el fet que Joan Carles hagi estat rei fan que no hagi sortit mai a la llum, de manera oficial, el meu cas", afirma.Inquietant: què vol dir notar la mà de la Corona? "Mira, ja fa temps que tinc el DNI caducat i no tinc renovat el carnet de conduir, i un dia, conduint una mica begut, la policia em va enxampar i em van fer bufar al trasto aquell. Aleshores, en comptes d'immobilitzar el vehicle, després de consultar les meves dades i veure qui soc, van decidir recollir els cons del control d'alcoholèmia, els van posar al cotxe patrulla i em van acompanyar 42 km fins a casa, ells darrere i jo conduint amb el meu cotxe. Curiós, no?". I tan curiós... De fet, Solà afirma que aquella no va ser ni la primera ni l'última vegada: "Quan llegeixen les meves dades i veuen qui soc, la cara els canvia, tot canvia".Al llibre, el monarca explica que el CNI sempre l'ha advertit que s'ha de preocupar de la família materna, perquè per part de pare "estarà sempre segur". Solà afirma que coneix noms relacionats amb la família de la seva mare verdadera, una família burgesa i poderosa catalana, però que no pot revelar noms als mitjans. Solà també afirma, a la seva autobiografia, que el rei rep informes seus mensualment. Això vol dir que podria haver estat espiat durant aquesta entrevista?"A veure, que jo estic controlat és una veritat, no en tinguis cap dubte perquè m'ho ha confirmat el CNI", i continua: "Una vegada els vaig enxampar. Eren les quatre de la matinada i vaig adonar-me que dos cotxes m'estaven seguint, em vaig amagar durant dues hores fins que van marxar. Un cop a casa vaig dormir una mica i vaig enviar un fax a la Zarzuela. Al cap de tres hores em trucava el CNI disculpant-se i dient que m'havien estat espiant, com habitualment, però que havien fracassat a l'hora de dissimular".El monarca de la Bisbal afirma que el rei té informes seus cada mes. "Si ara hi ha gent, en aquest bar, que ens està espiant no ho sé, perquè cada cop es camuflen millor"; li dic que potser soc jo i que aquesta entrevista és l'informe i Solà riu: "podria ser, però només volen saber per on em moc, no em diran mai res".Després de deu anys d'investigacions, de contractar detectius, de parlar amb el Registre Civil, de visitar la Maternitat -on va ser donat en adopció per segona vegada- i fins i tot de recórrer a la justícia i interposar demandes -que no prosperarien-, el monarca assegura que el llibre només és el començament. "Ja tinc advocats que em diuen que continuï, que insisteixi". I què farà? "Soc una persona que avui puc dir que no i demà canvio d'opinió, però estic cansat, ho he de dir", reconeix. Voldria ser rei? "En cap cas, sempre he dit que no vull ser rei".De proves d'ADN se n'ha fet vuit, i assegura que té una coincidència amb el de Joan Carles del 99%. "El CNI va accedir a fer-me les proves després que jo jurés, a càmera, que renunciava a la Corona", diu Solà, que afirma que sempre ha defensat públicament que no ha publicat el llibre ni ha fet "tot el que he fet" per usurpar el tron, sinó per una qüestió personal: "Volia saber d'on venia, conèixer els meus orígens, i publicar el llibre ha estat també un exercici d'alliberament després de molts anys d'investigacions".La idea d'escriure l'autobiografia no va ser seva, sinó de l'editorial. Ell va accedir-hi sense pensar-hi massa. Li ha enviat el llibre a Joan Carles? "No, però sé del cert que li ha arribat, el tenen ell i Felip VI", respon convençut. Solà defensa que no han de tenir-li por, que sempre ha dit públicament que "tant Joan Carles com Felip tenen el meu suport". En aquesta línia, afegeix que sempre li ha deixat clar per carta que les portes de casa seva sempre estaran obertes, però que ell no es plantarà mai a la Zarzuela. "Jo no he fet el mal".El dia que Felip VI va ser coronat rei, Solà assegura que el van trucar des del New York Times al Vanitatis, que volien conèixer la seva opinió. I quina és la seva opinió? "A mi ja m'està bé on és el meu germà, té el meu suport, i per mi no té cap valor ser germà gran o petit, no he estat educat per reivindicar res". El monarca explica que cada dia se sent menys monàrquic: "Fa uns anys admirava el rei, quan encara no sabia res de la meva història. M'agradava, suposo, pel que veia als mitjans. Amb el temps, quan el jutge un dia em diu que soc el fill del rei, em vaig adonar que tot era com una falsedat: la corona, la família reial... En una carta que li vaig enviar, li vaig dir: Què pot esperar un poble d'un rei quan el rei no fa cas a un fill; malgrat tot, tenen el meu suport.Però si fos rei, què és el primer que creu que faria? "Tal com estan les coses avui, crec que seria arreglar el 'tema català'", i continua: "Jo he nascut aquí, he crescut aquí. El 90% dels meus amics són independentistes, jo no ho soc però he viscut de primera mà el que passa aquí. I és un tema que s'hauria de solucionar. Sense abandonar Espanya, eh? Però s'hauria de solucionar, en això estic al costat de la gent independentista".Albert Solà afirma que si tingués Joan Carles ara mateix davant seu, li diria "Ja era hora! Val més tard que mai", que li faria una abraçada i que potser, fins i tot, es farien amics, "perquè em sembla que és una mica com jo, així rialler i bromista". Es posa seriós i afegeix: "però crec que aquest senyor morirà 'amb les botes posades', deixarà el seu fill il·legítim a la deriva, un altre cop". Solà creu que Joan Carles morirà sense haver establert contacte amb ell. "I que potser aquest llibre el farà dubtar molt sobre això? Potser, però no crec que s'acosti cap a mi, com jo tampoc faré més, com ja vaig advertir-lo en la darrera carta".El fill il·legítim de Joan Carles de Borbó recorda també la pressió social, els escarnis que ha rebut i la depressió que va superar arran de la seva història. "Però és normal", diu que el més lògic és desconfiar d'una afirmació com la seva i que ja estava mentalitzat que això li passaria, "però no que seria tan dur i persistent en el temps". Diu que a mesura que la gent va veure que el seu cas agafava força fins a arribar al Tribunal Constitucional va canviar d'opinió. "'Un dia et trobarem mort a la cuneta' em deien, 'Oh, doncs ja m'enterraran, què voleu que us digui', els responia jo.Actualment, Albert Solà viu a La Bisbal, on regenta un bar. En aquest, un dels entrepans que s'hi poden menjar porta per nom "Monarca", en honor al seu pseudònim, ja que a la seva ciutat és conegut com El monarca de la Bisbal.