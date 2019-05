Trànsit s'apunta a la moda de «Joc de Trons» (amb espòiler inclòs) per demanar prudència al volant

📢 ATENCIÓ ESPÒILER!!



🔥🐲🔥Si estàs conduint i et fan enfadar no perdis els papers com la Daenerys



🚗 Conduint aparca la ira i l'agressivitat. Evitaràs riscos i accidents

Alerta, aquesta notícia conté un espòiler! La moda de Joc de Trons s'ha estès per tot el món. Quan la sèrie arriba al final -només queda un capítol que s'emetrà dilluns vinent per HBO- Trànsit ha aprofitar per demanar prudència al voltant a partir de la sèrie, concretament del darrer capítol."Si estàs conduint i et fan enfadar, no perdis els papers com la Daenerys", diu el missatge que han difós a través de Twitter. "Conduint, aparca la ira i l'agressivitat. Evitaràs riscos i accidents", afegeixen, i ho acompanyen d'un vídeo de la protagonistaque va tenir un paper molt destacat en l'última entrega de la sèrie.