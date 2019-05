VÍDEO La semblança entre l'escenografia de Miki a Eurovisió i una mítica sèrie espanyola

me da miedo lo bien que encaja la intro de Aquí No Hay Quien Viva en la puesta en escena de La Venda jajajajaja pic.twitter.com/DN6E83fZop — pilar gázquez | SI SON (@p_gazf) 11 de maig de 2019

📹Así ha sido el primer ensayo de Miki en el escenario de #Eurovisión 2019, desvelando la puesta en escena de la canción de España 'La venda' #EuroEnsayos10M #MikiEnsayo1 pic.twitter.com/Q7OKzMReyW — Tweets de tele (@teletuits) May 10, 2019

Aquest dissabte se celebra la famosa i esperada gala d’Eurovisió 2019. Aquest any és el terrassenc Miki Núñez qui representarà a Espanya, i després de molts mesos de treballar dur, el cantant ja ha acabat els seus assajos amb l’escenografia completa que s’ha dissenyat per La Venda. La posada en escena recorda a alguns musicals. Consta d’una gran estructura de cubs que simulen una casa en la que en Miki i els ballarins i ballarines van interactuant durant la cançó.El que no sabem si els dissenyadors i realitzadors s’esperaven, és que molta gent està fent comparacions i bromes a les xarxes socials perquè aquesta escenografia els recorda a la introducció de la mítica sèrie espanyola Aquí no hay quien viva.Una usuària de Twitter va fer un vídeo-muntatge de l’assaig de La Venda amb la música de la introducció de la sèrie i, tal com diu ella, "fa feredat" que encaixi tan bé.El vídeo ja supera les desenes de milers de retuits, i és que tant la música com la lletra encaixen molt bé amb la coreografia d’Espanya a Euorivisió. Fins i tot en Miki va contestar aquest tuit.