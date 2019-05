VÍDEOS Per què és tan perillós el tobogan d'Estepona?

Estupenda idea el nuevo #tobogán de Estepona para comunicar estás calles. Los dentistas frotándose las manos 😂😂😂🤣 pic.twitter.com/UJV9R6tDrV — Sergio_py $tillHungry (@Sergiopy5) 9 de maig de 2019

El tobogan de la ciutat malaguenya d'Estepona ha tardat poc en generar polèmica. És, per una banda, el tobogan urbà més gran d'Europa, i per aquest motiu diversos mitjans de comunicació n'han fet ressò. Però per altra banda, també és una atracció que ha acabat sent perillosa. De fet, l'Ajuntament d'Estepona ha tardat pocs dies a clausurar-lo.El motiu? La gran quantitat de persones que han resultat ferides. Bona part dels curiosos que l'han volgut provar han acabat amb rascades i morats. Però fins i tot hi ha hagut casos de persones que, a causa de la gran velocitat que assolien durant la baixada, sortien gairebé volant, literalment parlant.El tobogan va ser instal·lat inicialment per reduir el camí entre dos carrers, que estaven separats per un desnivell important. Però precisament aquest desnivell feia que l'altura del tobogan fos molt pronunciada.I aquest és un dels seus principals perills, ja que fomenta la velocitat i els cops en les corves. A més, si es baixa tombat, un fet que ningú havia prohibit, la velocitat augmenta.