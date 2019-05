VÍDEO L'impressionat aterratge d'un avió sense rodes

Sort en van tenir, els passatgers del vol UB103, de tenir un pilot experimentat al capdavant de l'avió que van agafar en direcció a la segona ciutat més important de Myanmar. I és que, durant el vol entre Rangún a Mandalay, els comandant de l'aeronau van descobrir que el tren d'aterratge davanter de l'aeronau estava bloquejat i, per tant, que l'avió no disposava de rodes de davant.Per aquest motiu, els pilots van haver de plantejar-se un aterratge d'emergència, que finalment va poder culminar-se amb èxit i sense víctimes mortals.Els comandaments de l'avió van haver de prendre mesures excepcionals per salvar la vida dels 89 ocupants -82 passatgers i set tripulants- que estaven dins de l'avió. Així doncs, van decidir de sobrevolar l'aeroport de Mandalay Tada-U fins que s'esgotés el combustible de l'aeronau i, d'aquesta manera, evitar una possible explosió a la pista d'aterratge.Aquest factor va ser imprescindible, ja que la part davantera de l'avió va acabar lliscant contra la pista, aconseguint frenar i sense causar cap explosió.