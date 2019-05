VÍDEO Un surfista navega al costat d'una balena de 24 metres i ho grava amb un dron

El surfista Rich German ha realitzat una gesta espectacular. Ha navegat al costat d'una balena blava de 24 metres a Laguna Beach (Califòrnia) durant un parell de minuts, i el fotògraf Mark Girardeau ho ha gravat amb un dron.







La balena blava és l'animal més gran del món, i pot arribar a mesurar fins a 30 metres de llargada. També és, per altra banda, un dels més estrepitosos, ja que es pot escoltar respirar a gairebé un quilòmetre de distància. No obstant això, destaca el surfista, també és un dels més tranquils del planeta.



Segons va explicar a la seva pàgina de Facebook, es va llançar a l'aigua després de veure de manera fortuïta l'animal, a menys d'un quilòmetre de la costa. German va córrer a casa seva per agafar la taula de surf i va llançar-se a l'aigua d'immediat. Després de remar uns cinc quilòmetres, va trobar-se amb la balena. Tant el surfista com el fotògraf portaven anys intentant aconseguir aquestes imatges, tot i que no era la primera vegada que s'acostaven a un animal d'aquestes característiques.