VÍDEO Una balena recupera el telèfon mòbil d'una jove del fons del mar

Encara i ha gent que duta de la capacitat de raonament d'alguns animals, entre ells, les balenes. Però davant de tota aquesta incredulitat, es produeixen situacions com la que va portar una balena a recuperar el telèfon mòbil d'una jove a Noruega.A aquesta, que s'havia acostat al port de Hammerfest per veure aquests curiosos animals, li va caure el mòbil al mar. No obstant això, la balena es va acabar submergint a diversos metres de profunditat i, per sorpresa, va reflotar a la superfície amb el mòbil a la boca.L'animal va retornar el telèfon a la jove, mentre una seva amiga ho gravava amb el seu aparell telefònic la sorprenent situació. Aquesta balena, segons informa The Dodo , va aparèixer a les proximitats del port amb un arnès.Encara que es desconeixen els orígens de l'animal, se sospita que va ser entrenat per la marina russa. Segons The Washington Post, l'animal podia haver portat un arnès amb una càmera, tot i que el Ministeri de Defensa de Rússia ho ha negat.