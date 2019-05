Aquest és el nom que rep la fòbia a perdre el mòbil i que afecta el 80% de la població

El més probable és que tu també pateixis nomofòbia. És una por que ja pateixen vuit de cada deu persones, i la xifra creix cada any. El terme és l'abreviatura de l'expressió anglesa no-mobile-phone phobia: nomofòbia.És la por irracional -per tant, una fòbia- a deixar-se el mòbil o a perdre'l. També és notar intranquil·litat quan et quedes sense bateria, sense cobertura o sense dades. Si quan et passen aquestes coses notes intranquil·litat, mal de cap o de panxa, o fins i tot taquicàrdia i ansietat, és que formes part del 70% de la població amb nomofòbia.En una societat on la majoria de persones viuen hiperconnectades als seus smartphones, hi ha molta gent que desenvolupa actituds d'estrès, nerviosisme, por i ansietat quan no poden accedir al seu mòbil per falta de bateria, que s'ha espatllat, l'han perdut o se l'han deixat a algun lloc.La nomofòbia és conseqüència d'un ús descontrolat del mòbil. El director de l'Institut Psicològic Desconnecta, Marc Massip ha explicat a RAC1 què indica que s’està utilitzant el telèfon de manera desproporcionada: “El fet de mirar el mòbil, encara que ningú m’hagi escrit i, per tant, no hagi sonat ni vibrat, posar-nos a mirar el mòbil i que passin 45 minuts o una hora i que no ens n’adonem, o una cosa tan senzilla com anar a mirar l’hora i haver-la de tornar a mirar perquè no sabem quina hora és. Això és perillós”.Només dues de cada deu persones tenen una relació no dependent dels seus dispositius mòbils.