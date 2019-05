Les ciutats més cares i les més barates per viure de l'Estat

Mitjana de preus de les ciutats més barates i més cares de l'Estat. Foto: Europa Press

No és el mateix viure a Barcelona que a Palència. La primera està al costat del mar i la segona és d'interior. Cadascuna té unes dimensions diferents. Mentre que la capital catalana ofereix més possibilitats laborals, d'oci i formació, al municipi de Castella i Lleló el ritme de vida és més pausat. Però no són les úniques diferències entre una i una altra. Barcelona és la ciutat més cara per a viure a Espanya, i Palència la més barata.Encara que dins de cadascuna també hi ha desigualtats. A Madrid, per exemple, estan els cinc barris més cars d'Espanya amb El Viso al capdavant, on la renda per càpita és de més de 36.000 €, tal com recull la publicació Indicadors Urbans 2018, de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) . Però en les últimes posicions de la llista també apareix Sant Cristóbal, un altre barri de la capital, que no arriba als 6.500 € per càpita.En la següent comparativa, el·laborada per l'INE a partir de comparadors de preus, associacions de consumidors, bancs i asseguradores, es té en compte quina quantitat de diners han de guanyar els consumidors per a accedir als mateixos productes i serveis depenent del lloc en el qual visquin.