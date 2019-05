Tu també mires el mòbil mentre compres? Els experts alerten que et sortirà més car

Si vas a comprar amb el mòbil a la mà i mentre esculls els productes consultes el WhatsApp, el correu, escoltes música o navegues per Internet... probablement acabaràs gastant més que el que faries si no utilitzessis el telèfon.Un estudi fet per la Universitat de Fairfield, als Estats Units, i publicat a Journal of the Academy of Marketing Science conclou que, si anem mirant el mòbil, tendim a comprar més coses de les que necessitem perquè anem distrets.A l'estudi, 150 persones de 230 van acabar comprant articles que no els havien contemplat. La majoria no sabien ni què havien acabat comprant...