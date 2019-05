VÍDEO Pànic en un parc temàtic a l'Argentina: 36 persones queden cap per avall atrapades en una atracció

Ensurt el que han viscut 36 persones en un parc d'atraccions a l'Argentina, el Hollywood Park. Segons expliquen diversos mitjans del país, durant quatre hores aquestes persones es van quedar penjades en una atracció que té forma de martell i que diumenge es va espatllar poc després de posar-se en marxa amb gent al damunt.A més de 20 metres d'alçada, les persones van quedar atrapades a l'atracció, alguns d'ells cap per avall, durant diverses hores. Els bombers els van rescatar i no hi va haver morts.