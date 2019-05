Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus. 🤔 pic.twitter.com/Fi6Cc9cNVu — miriamslowly (@miriamslwly) 3 de maig de 2019

És important revisar els productes que agafes quan vas al supermercat, si no, que li preguntin a aquesta clienta del Mercadona. Segons ha fet saber a través de les xarxes socials, va comprar un hummus de llenties al supermercat i quan el va obrir, va veure que no tenia tapa... i que la data de caducitat estava impresa a l'aliment.El mateix supermercat va respondre després, disculpant-se per aquest error garrafal.