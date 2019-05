Els Mossos alerten: si reps aquest missatge de WhatsApp, ignora'l perquè és una estafa

Si reps un missatge de WhatsApp en nom de @lidlespana oferint-te un cupó per valor de 250 euros, NO PIQUIS! És fals. No No té res a veure amb LIDL i acabaràs subscrivint-te a un servei online de pagament #Phishing pic.twitter.com/e2wSwwrta2 — Mossos (@mossos) 7 de maig de 2019

Has rebut, en els darrers dies o hores, un missatge de WhatsApp en nom de Lidl oferint-te un cupó per valor de 250 euros? Alerta! Els Mossos d'Esquadra adverteixen que es tracta d'una estafa i recomanen ignorar el missatge i esborrar-lo.En una publicació difosa a través dels canals oficials a les xarxes socials de la policia catalana, en què hi apareix una captura del cos del missatge fals que s'envia en nom de la popular cadena de supermercats. Els Mossos alerten que cal evitar clicar a l'enllaç perquè sinó l'usuari acabarà subscrivint-se a un servei en línia de pagament.