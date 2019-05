El menjar, se't posa malament o et senta malament? Podem parlar de moniatos, cucos i talegos quan fem referència a diners? Possiblement fas servir expressions al teu dia a dia que no són pròpiament de la llengua catalana i no ho sabies encara. O potser sí que ho sabies, i aquest qüestionari el sabràs resoldre sense dubtar-ne cap...