Aquesta és la ciutat més divertida del món

La revista Forbes , una de les publicacions internacionals més prestigioses, coneguda per l'emblemàtica llista dels més rics del món, ha fet un rànquing amb les que considera que són les ciutats més divertides del planeta. La número u ha sorprès especialment a la majoria de lectors: Tbilissi, capital de Geòrgia. Sí, heu llegit bé. Possiblement no és la ciutat que us esperàveu, però Forbes ho defensa amb fermesa.La publicació econòmica destaca el caràcter juvenil i modern com a principals reclams de Tbilissi, de poc més d'un milió. En els darrers anys la ciutat s'ha transformat a marxes forçades, amb una societat molt jove que ha sabut mantenir els tresors històrics de la Unió Soviètica i, alhora, aixecar negocis i indrets adaptats a les noves tendències.Forbes destaca que la majoria de visitants de Tbilissi se sorprenen, positivament, amb el que troben quan surten de l'avió: restaurants i bars de tota meva i dissenys extravagants i incomptables locals d'oci al llarg i ample de la ciutat, i una potent gastronomia de gran influència oriental, que esdevé un complement fantàstic.