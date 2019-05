VÍDEO El nou tràiler d'«Spiderman» que ha fet embogir la xarxa... després d'«Endgame»

Marvel segueix fent camí després d'Angers: Endgame. La multinacional dels còmics i les pel·lícules de superherois (ara, en propietat de Disney) estrenarà nou film aquest juliol: Spiderman: Far From Home.Les noves aventures de l'adolescent Peter Parker (interpretat per Tom Holland) arriben amb la seva segona pel·lícula en solitari del personatge. El mateix tràiler adverteix que la trama parteix després dels fets de l'última dels Avengers, insistint que si no s'ha vist aquesta última pel·lícula, recomana no veure ni el tràiler.Spiderman marxa de vacances a Venècia amb els seus amics i allà es trobarà amb un nou malvat per enfrontar-s'hi. La trama girarà amb les últimes novetats incloses d'Avengers i l'última del superheroi aràcnid.