FOTO Un dels pitjors espòilers mai vistos va ser amb «Verano Azul»

"Chanquete se muere el domingo". Així titulava en portada la revista Supertele l'any 1982 per fer un dels espòilers més flagrants de la història de la televisió i de les sèries. La publicació es referia a la famosa Verano Azul i a un dels seus personatges més icònics, Chanquete.Una usuaria a Twitter ha recordat la gesta de la revista a través d'una fotografia, amb el personatge a tota portada. La sèrie, de només 19 episodis, es va emetre per TVE entre 1981 i 1982, després de gairebé tres anys de rodatge.Verano Azul explorava l'estiu de diversos joves a Màlaga, on vivien moltes aventures en grup i amb l'ajuda de dos adults, entre ells Chanquete, un pescador local, que finalment acabava morint per tancar la sèrie.