FOTO L'emotiva carta de Valdés a Casillas després que aquest patís un infart amb el Porto

El missatge és el següent:



"Estimat Iker, Estimat amic.



En aquest món del futbol, ​​uns trien ser porter, altres però han d'aprendre a ser-ho amb els seus defectes i les seves virtuts.



Tu, ets i seràs sempre d'aquells que neixen amb un guant a cada palmell de la mà, aquest ídol en el qual resideixen les qualitats innates que la resta han d'assolir, aquests ídols en què altres menys capacitats es fixen somiant que algun dia puguin alçar, com tu, el trofeu que et reconeix com el millor, el nostre campió del món amb l'1 a l'esquena.



Ets, i per sempre seràs la força i la motivació d'allò que tot porter sota pals somia ser, algú capaç de volar més alt i més llarg que tots junts alhora, transformant l'impensable en possible, executant a la perfecció allò pel que sospirem en cada acció propera a les nostres xarxes, aquesta magnífica parada. Parades que només tu dominaves, en terrenys exclusius per als elegits, o als que la vareta màgica tocava.



Amic meu, és inevitable emocionar-me en escriure aquestes línies recordant el viscut, admirant amb certa nostàlgia aquells grans enfrontaments en els quals per descomptat tenir-te davant em feia valorar tot molt més, i sense tu saber-ho, per tot el que en cada entrenament junts m'aportaves. Tot un país pels seus carrers t'aclamava.



Estimat Iker, estimat amic, com a porters que som acceptem sense por i amb el valor que ens identifica, aquest perill que la vida decideix portar prop de la nostra àrea, i en aquesta ocasió és més que una simple parada. El teu cor, aquell que encara segueix bategant pel bé d'aquells que avui somien en aconseguir el que un dia vas ser, et reclama, i jo com amic i rival d'èpoques passades, t'animo a què siguis de nou aquest lleó blanc però aquest cop, darrere de la línia de banda.



És el teu llegat el que et defineix, i aquest ja és històric.



Sempre en els meus pensaments, de porter a porter.



La Doble.



V.V."

Víctor Valdés va marcar una era a la porteria blaugrana, la mateixa època en què a l'altre cantó del terreny de joc als clàssics hi governava un dels tòtems del Reial Madrid, Iker Casillar. Companys també a la selecció, és ben sabuda la bona relació que hi havia fora dels camps.Ara, l'exblaugrana ha trencat el silenci després d'anunciar la seva retirada. Ho ha fet per enviar un missatge d'ànims a Casillas, que aquest dimecres va patir un infart mentre entrenava amb el seu actual equip, el Porto. Valdés ho ha compartit a través de les xarxes socials.