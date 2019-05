VÍDEO El miraculós aterratge d'un avió de passatgers en un riu de Florida

BREAKING: Plane skids off runway into river in #Jacksonville. Terrifying pictures but ALL 142 on board are accounted for 🙌🏻 pic.twitter.com/mfPGzZ44Rk — Shannon Feher (@ShannonFeher) 4 de maig de 2019

Ja el coneixen com "el miracle de Jacksonville", i és que l'aterratge d'un avió de la companyia Miami Air International ha estat a punt d'acabar en desgràcia. Un Boeing 737 amb 136 passatgers i set membres de la tripulació han aconseguit "aterrar" en un riu de Florida (Estats Units) després de no poder fer-ho a la pista d'aterratge de l'aeroport local.Segons relaten els mitjans de comunicació del lloc, l'aterratge ha estat ple de complexitats fins que finalment ha acabat en ple riu Saint Johns. Els fets han passat aquest divendres a la nit, hora local, quan l'aparell va sortir de la pista després de completar el trajecte de l'estació naval de la Badia de Guantánamo (Cuba) a l'aeroport naval de Jacksonville, Florida.Tots els ocupants de l'aparell han sobreviscut, si bé 21 d'ells han hagut de ser traslladats a hospitals propers amb ferides lleus. L'avió és propietat de la companyia Miami Air International que transportava personal militar. Quan pretenia aterrar a l'aeroport, sobre les 21.40 hores, es va desviar i va acabar a l'aigua. Es creu que la meteorologia hi podria haver jugat un paper decisiu, però per aquest motiu s'ha obert una investigació al respecte.