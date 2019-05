VÍDEO Com explicaria l'Anna Frank hongaresa l'Holocaust si utilitzés Instagram?

Eva Heyman, una jove hongaresa jueva, va morir a mans dels nazis al camp d'extermini d'Auschwitz. La nena de 13 anys té una similitud tràgica: com Anna Frank, va escriure un diari per registrar totes les vivències possibles durant la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Ara, una iniciativa popular hongaresa vol reviure aquests fets i aproximar la memòria als més joves a través d'Instagram.Eva Stories és un projecte que pretén traslladar els moments clau i tràgics de la vida de Heyman amb els Stories de la xarxa social. La "pel·lícula", que s'estrenarà el pròxim 31 de maig, barreja l'estètica i l'escenografia de l'època amb els filtres, gifs i format d'Instagram.Està composat de 70 vídeos d'un minut i mig aproximadament, on s'expliquen els fets més destacats de les últimes anotacions del diari de Heyman (com va fer Anna Frank). Des de la vida abans de la Segona Guerra Mundial, fins a l'entrada dels nazis a Hongria i la persecució sistèmica contra els jueus, fins a l'Holocaust.La iniciativa és idea de l'empresari Mati Kochavi i la seva filla, Maya, per donar veu als últims mesos de vida de l'Eva Heyman en un format que els joves puguin conèixer-la des d'una proximitat actual. El govern israelià ha donat suport al projecte. Benjamin Netanyahu, primer ministre d'Israel, va publicar un vídeo on demanava visualitzar la història de Heyman.