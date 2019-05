El rentaplats és un electrodomèstic que allibera temps a qualsevol: ràpid, eficaç... però és un gran consumidor d'aigua. Sigui com sigui, és important fer-ne un bon ús per estalviar aigua i per aconseguir el màxim rendiment d'aquest aparell tan indispensable en algunes llars. La Vanguardia la professora de Food & Beverage a l'escola superior d'hostaleria de Barcelona ESHOB, Cristina Cusí, i el delegat dels rentaplats i sistemes de rentat industrial Winterhalter a Catalunya, Aragó, Andorra i Balears, Josep Freixa, expliquen quins són els deu errors més comuns a l'hora d'utilitzar el rentavaixelles i què aconsellen per un millor funcionament.