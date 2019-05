Et costa adormir-te? Ets d'aquelles persones que es desvetlla a mitja nit? T'aixeques inquiet? Tens malsons? Si la resposta a aquestes preguntes és sempre afirmativa, hi ha hàbits que potser portes i que et fan difícil el descans. Els experts recomanen a les persones entre 18 i 64 anys dormir entre set i nou hores diàries, és el teu cas?Aquests són alguns consells que t'ajudaran a dormir millor les nits.