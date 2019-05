VÍDEO La intensa arenga de Messi als seus companys abans del partit contra el Liverpool

Así fue la arenga de Lionel Andrés Messi en el Barcelona. Muchos reclaman que jamás hizo algo así con la Selección Argentina 🇦🇷. ¿Que opinas? pic.twitter.com/NjBvAXY8ke — Reporte Fútbol (@Reporte_Futbol) May 2, 2019

Goal from Luis Suarez....more still to come pic.twitter.com/sXTtja7vXq — Ebenezer Hlungwani (@EbenezerHlungw2) 1 de maig de 2019

Leo Messi és el millor jugador de la història. I punt. El Barça ha fet el primer pas per ser a la Final de la Champions 2019. El capità argentí, amb dos gols, i Luis Suárez han guiat l'equip en un partit que ha passat de la histèria als nervis, de l'electricitat a l'esfondrament i viceversa. Un pas de gegant per anar jugar la tornada a Anfield amb un coixí importantíssim. Els blaugranes han guanyat 3 a 0 al Camp Nou al Liverpool abanderats pel millor jugador del món. L'astre argentí ja ho va dir al principi de la temporada, que volia portar cap a casa l'"orelluda". Des de llavors, ha mostrat un compromís ferm amb aquesta competició.Un exemple, l'arenga que va adreçar als seus companys a l'escalfament, abans del partit. La podeu veure en aquest vídeo:En una nit màgica de dimecres, els blaugranes han sortit a la gespa del temple de Les Corts sota la capitania número 100 de Leo Messi, el millor jugador de la història del futbol. L'afició del Camp Nou ha electritzat l'estadi des del primer minut i els jugadors han respost amb contundència. Els blaugranes han estat un vendaval durant el quart d'hora inicial, amb un Liverpool mantenint l'essència de tota la temporada i intentant enganxar un contracop a la mínima possible.El partit s'ha estabilitzat i el conjunt d'Ernesto Valverde ha començat a patir per culpa de la pressió infatigable dels homes del Liverpool, molt atents en totes les passades i en neutralitzar la medul·lar blaugrana. Leo Messi ha estat l'encarregat de seguir abanderant l'atac del Barça per intentar trencar la defensa, encarant cada vegada que la pilota arribava al seu peu. El partit ha agafat un ritme més baix fins que Luis Suárez, el nou, el depredador de l'àrea, ha marcat el primer gol per avançar el Barça al minut 26 després d'una centrada impecable de Jordi Alba. L'uruguaià l'ha caçat i gol dels blaugranes.El joc s'ha mantingut a un ritme digne de taquicàrdia durant la primera part. Els anglesos no s'han replegat i gràcies a Salah i Mané han buscat les pessigolles a Ter Stegen. Lenglet i Piqué han estat providencials en els talls, ben posicionats i deixant-se l'ànima durant el primer temps. Els jugadors han acabat molt fatigats dels només primers 45 minuts.La segona part ha estat marcada per una intensitat molt més elevada per part del Liverpool, arribant moltes més vegades a l'àrea blaugrana. El Barça, però, ha demostrat que posseeix sota pals a un dels millors porters del món. Ter Stegen ha estat providencial en treure un parell de mans per mantenir la porteria a zero. La inèrcia de la primera part no s'ha vist en els homes de Valverde, que no ha sabut pressionar bé al conjunt de Klopp.El Barça ha estat molt desdibuixat i ha aguantat les envestides dels anglesos gràcies a Messi, Suárez i Ter Stegen. El mig del camp ha estat molt fluix, amb un control gairebé absolut del Liverpool, tot i que no han sabut aprofitar les ocasions. L'equip estava enfonsant fins que al minut 73, Suárez ha enviat una rematada al travesser i Messi ha enganxat el refús per marcar el segon. El millor del món, que portava molts minuts desaparegut, ha tornat a demostrar perquè és irrepetible, inconfusible i inigualable.A falta de deu minuts pel final, la màgia, la bèstia parda, la història personificada i la millor esquerre del planeta ha tornat a coronar-se. Leo Messi ha engaltat una falta a la dreta del porter del Liverpool, deixant-lo descol·locat, i ha marcat el tercer, el gol número 600 de la seva carrera.A tot això, la jugada de després, Salah ha xutat una pilota al pal. El Liverpool ho ha intentat tot, però el Barça s'ha deixat l'ànima per mantenir un resultat que el posa a un peu i mig de la Final de la Champions del Wanda Metropolitano.