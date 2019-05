La xarxa es mofa d'un doblatge de Joc de Trons

Esto ha pasado de verdad en el doblaje al castellano? MUERO RT @Rozenrot: 🇺🇸 SHE CAN'T SEE US

🇪🇸 SICANSÍOS pic.twitter.com/OfPOeLO3My — Rafa (@rafasturias) 1 de mayo de 2019

Necesito ya un sticker de WhatsApp que ponga: Sicansíos!

Lo voy a usar para todo JAJAJAJA — La culebri (@culebrilla_) 1 de mayo de 2019

La sèrie Joc de Trons és una de les grans sèries del moment i que desperta passions. Cada capítol és una nova experiència. Ara ja s'està emetent la vuitena temporada i concretament el tercer episodi és un dels més comentats. Ara bé, no és per les imatges espectaculars que caracteritzen la sèrie, ans al contrari, es tracta del so. Aquesta vegada és el doblatge al castellàl el que s'emporta tots els comentaris.La frase "She can't see us" va provocar problemes al doblador, que va tirar pel dret i la traducció és aquesta: "Sicansíos".A la xarxa, com era d'esperar, no li ha passat desapercebut i aquestes són algunes de les reaccions: