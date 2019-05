VÍDEO L'«Està passant» enxampa Inés Arrimadas mentint a TV3

Després del 28-A, els candidats a les eleccions fan l'habitual roda de mitjans per explicar els resultats electorals. Ha estat el cas, també, d'Inés Arrimadas, que aquestes últimes hores està passant per televisions i ràdios per valorar la crescuda de Ciutadans a l'estat espanyol i l'estancament a Catalunya.A Els matins de TV3, Lídia Heredia li va preguntar ahir si la formació de Rivera i Arrimadas havia "fracassat" a Catalunya. "Bé, porto moltes entrevistes i només a TV3 m'han parlat de fracàs...". Ara bé, això és cert?Tal com va constatar ahir l'Està passant, no. Minuts abans, Arrimadas havia passat peri se li havia fet la mateixa pregunta. "Només hi ha dues opcions: o Inés Arrimadas ha passat tants anys a Catalunya adoctrinada que se li ha oblidat el castellà, o bé ha mentit, que no ho crec", va dir Toni Soler. Podeu veure el moment aquí: